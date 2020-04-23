男子自創塗鴉 鹿港橋墩、古蹟區全被畫上「神秘狗」

鹿港小鎮許多建物牆面在4月中被民眾發現有近10幅的「神秘狗」塗鴨，每幅圖案相似，就連老街都沒倖免，但鹿港鎮公所認為塗鴉已破壞市容，警方調閱監視器，循線發現家住秀水鄉的吳姓男子涉案，他到案說明時強調，他畫的不是狗，而是「貓」。

鹿港分局調查，包括鹿港老街、中山路牆壁、電箱以及「頂厝五號橋」橋墩都有看似「神秘狗」塗鴉，塗鴉區域屬於公物，老街區又是古蹟保存區，不能任意塗鴉。

警方過濾清查發現是30歲吳姓男子在鎮內任意塗鴉，趁夜深人靜之際跑到鹿港鎮內持鐵樂士噴漆隨意塗鴉，吳男到案說明表示，因深夜行經鹿港，心血來潮自認自創圖案噴漆於鹿港古鎮，能為老街注入活水，才於鎮內建物塗鴉，希望引起民眾注意；不過他強調畫的不是「神秘狗」，而是「神秘貓」。

吳男行為未經當事人同意而任意塗鴉，違法事實明確，鹿港警察分局依刑法毀損罪嫌將吳姓男子移送彰化地方檢察署偵辦。