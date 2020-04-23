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惡劣！疑用吹箭驅趕窗前鴿 細針貫穿鳥頸看了好痛

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
網友在臉書貼文指出，停在陽台外的鴿子，脖子竟然遭到疑似吹箭的細針貫穿鴿子的身體。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」
網友在臉書貼文指出，停在陽台外的鴿子，脖子竟然遭到疑似吹箭的細針貫穿鴿子的身體。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」

屏東市某社區大樓，日前有住戶發現，停在陽台外的鴿子，脖子竟然疑似遭到吹箭細針貫穿。住戶當場嚇傻，直接拍照PO網，貼文一出瞬間引起網友熱議。貼文貼出後，接連幾天仍持續有民眾發現有類似景象，目睹民眾也陸續PO網，警方事後表示，此舉已違反動保法，若查出施暴凶手，將依法送辦。

據了解，屏東市某社區大樓近期，接連有住戶發現，停在陽台外的鴿子身上竟然有細針貫穿身體，疑似由吹箭造成，民眾看傻眼隨即PO網。豈料，貼文一出，不僅引起網友熱議，本月22日更有網友陸續貼文指出，這樣的景象接連在社區發生，並廣邀民眾一同揪賊！

貼文網友也列出發現虐待動物時，可申訴步驟：如看到動物被虐待或殺害，請立即通知當地警察機構；同時提供更多有力的證據，並連繫當地動保單位。

網友紛紛在貼文底下留言，「人類的敗類」、「希望轄區警方注意」、「掛紅旗子就能驅趕。沒必要用射箭」、「肉搜他，讓他紅」、「這不是正常人趕鳥的方式」、「真的好誇張欺負鴿子」。

屏東警分局表示，如有民眾提供明確的影像與照片，警方一定會查出施暴凶手，並交由相關單位進行裁處。此外，也呼籲民眾，若遭遇野生動物影響，仍可透過較和緩的方式進行驅離，或連絡相關單位處理，請勿使用會造成動物傷害的作法驅離。

網友在臉書貼文指出，停在陽台外的鴿子，脖子竟然遭到疑似吹箭的細針貫穿鴿子的身體。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」
網友在臉書貼文指出，停在陽台外的鴿子，脖子竟然遭到疑似吹箭的細針貫穿鴿子的身體。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」
貼文一出，隨即引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」
貼文一出，隨即引起網友熱議。記者陳弘逸／翻攝至臉書「屏東吃喝玩樂」

屏東 警察

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