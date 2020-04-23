高雄男見大樓消毒誤以為有人確診 不實訊息被警方盯上

高雄沈姓男子因看到某社區大樓內在消毒，竟誤以為大樓內有人感染新冠肺炎，並在臉書社團「小港人七嘴八舌聚集區」中Po文，引起大樓管委會不滿，昨晚向轄區警方小港分局報案。

小港分局說，沈男（65歲）在網路上貼出未經查證訊息，經警方追查出沈的身分後，恐違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散發不實謠言訊息，最重可判處3年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金。

雖然沈男供稱，他是看到衛生單位在大樓內消毒，才以為大樓內有人確診，但臉書貼文一發出去，不久後就後悔了，卻又因為不知道怎麼刪文才會將貼文留到現在。小港分局今做完大樓管委會筆錄後，後續將通知沈男到案釐清案情。

沈男在臉書上Po文說，小港趴趴走阿兵哥確定住在小港內某大樓，下午防疫人員已對該棟大樓進行消毒。隔天沈也在臉書上po文說，因一時疏忽貼出不該有的文章造成住戶困擾，深深一鞠躬向住戶說聲抱歉等。