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新舊雲梯車空中交接！ 嘉義縣消防全新雲梯車加入

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
消防新利器，芬蘭原裝進口可上升到10樓層30公尺高的「布朗多雲梯車」。記者魯永明／攝影
消防新利器，芬蘭原裝進口可上升到10樓層30公尺高的「布朗多雲梯車」。記者魯永明／攝影

嘉義縣消防局上午在大門前道路，封街舉行雲梯車及消防空拍機等新式救災器材啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接，當功成身退老雲梯車，垂掛「我退休囉！」布條，現場響起掌聲致敬。

消防新利器，包括新採購造價2000多萬元，芬蘭原裝進口，可上升到10樓層30公尺高的「布朗多雲梯車」，相較淘汰老舊雲梯車，具備全新電腦操控系統，能快速地完成高樓救災部署，提供多項安全警報系統，提高救災效能，維護消防人員救災安全。

嘉縣3輛雲梯車分別配置三大隊，新雲梯車取代民雄鄉雙福分隊的舊雲梯車，功成身退的雲梯車，服勤20年，參與多件高樓及南亞工廠等大型火警搶救，發揮高樓救生及滅火阻隔延燒等功能，對消防救災貢獻良多。

消防局獲縣府議會支持，108年編列車輛採購預算3900萬元，除採購雲梯車，還有水箱消防車3輛，消防空拍機、電動油壓三用破壞剪、負壓排煙機、救生氣墊、消防衣帽鞋、空氣呼吸器面罩

、救生船艇、移動式幫浦、充電式軍刀鋸、發光引導繩、特搜救助裝備等器材，不僅提升消防人員救災安全及救災效能，維護縣民生命財產安全。

「消防弟兄姐妹是救命菩薩、縣民的貴人」，縣長翁章梁感謝消防局及義消付出，檢視現場展示雲梯車、水箱消防車、消防空拍機等新式救災器材，他強調，「工欲善其事，必先利其器」，這批消防新利器加入，提升消防人員救災安全，提高救災效能，維護縣民生命財產安全。

嘉義縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同觀看消防空拍機操作。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同觀看消防空拍機操作。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局上午在大門前道路舉行雲梯車啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局上午在大門前道路舉行雲梯車啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局上午在大門前道路舉行雲梯車啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接。記者魯永明／攝影
嘉義縣消防局上午在大門前道路舉行雲梯車啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接。記者魯永明／攝影

空拍機 翁章梁

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