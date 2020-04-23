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車資計價起爭執 外籍女與小黃司機爆拉扯

中央社 / 桃園23日電

一名外籍女子昨晚搭乘計程車時，疑似因為「車資計價」與司機發生爭執，雙方在下榻的飯店前發生拉扯衝突，警方獲報後趕抵現場，平息兩人紛爭，雙方也未提出告訴。

桃園市政府警察局蘆竹分局今天表示，一名24歲外籍女子昨晚10時在蘆竹區南崁路一家飯店前發生推擠衝突；員警獲報後趕往現場，經瞭解後發現女子在搭乘計程車途中，因計費表計價問題而與司機發生爭執。

警方表示，女子在飯店下車時，認為該計程車司機計價不公，僅丟下她自認的車資給司機，司機不滿女子未按表付費，而發生拉扯衝突，過程中女子倒地受傷。

警方表示，由於雙方語言溝通不良而發生衝突，經員警到場妥適處置，已平息風波，雙方也未提出刑事告訴，至於意外發生過程，仍待進一步釐清。

司機向警方指出，女子在行車途中，突然按掉計費表，到了飯店時只丟給他新台幣200元，但車程至少為400元，雙方因而發生爭執。

計程車 警察 語言

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