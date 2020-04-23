自稱教舞受疫情影響當女伴遊 男子誤信電信詐騙險失金

台南市吳姓男子經由網路認識自稱教舞蹈女子「馨馨」，她告訴吳受生冠肺炎影響，學生變少不得不兼差當伴遊，吳信以為真，要約她見面，要吳先到超商買3千元遊戲點數後才能見面，吳到超商後，恰巧遇到巡邏員警，員警見他神色有異，上前了解後，告知吳遭到電信詐騙，及時勸阻保住吳現金。

台南市警五分開元派出所警員，昨天下午3點40分，到北區北園街超商巡簽，吳（36歲）在超商內正向店員表示要買3千元點數，並不斷講手機電話，警員見他神色慌張，上前深入詢問後，研判吳遭到電信詐騙。

吳告訴員警，數天前他經由網路交友認識女子「馨馨」，兩人並互相留LINE，互有好感，「馨馨」自稱原本在教學生跳舞，但是最近教舞生意受到新冠肺炎疫情衝擊，學跳舞的變少，為了生活，只好兼差當伴遊，但吳要見面，吳得先到超商買3千元點數，證明不是警察。

吳誤信對方話術， 到北園街超商向店員表示要買3千元遊戲點數，恰巧員警巡邏發現，深入了解後發現吳遭到交友詐騙，警方當場向其解說詐騙手法，吳民配合警方返所製作筆錄，保住自己血汗錢。