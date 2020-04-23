影／糾紛互控 男子出庭前疑駕車赴對方家引瓦斯桶縱火

苗栗縣泰安鄉八卦村一幢平房今天凌晨近4點發生火警，屋主一家四口及時逃出，火勢在清晨6點多撲滅，但災後現場發現一輛轎車，車內還有已爆裂的瓦斯桶；這起火警疑似縱火案，黃姓男子與屋主一家疑因糾紛互控，今天下午將出庭，不料出庭前發生這場離奇大火，警方目前正追查黃男到案說明。

苗栗縣消防局今天凌晨3點50分接獲通報，泰安鄉八卦村發生住宅火警，當地較偏遠，加上路況不佳，雨勢又大，泰安消防分隊花了近半小時趕到，火勢已一發不可收拾。

火災現場為鐵皮屋頂的平房，面積約80平方公尺，消防人員布水線搶救，清晨5點多將火勢控制並進行殘火處理，上午8點確認現場沒有復燃危險才返隊，但平房已付之一炬，幸好屋主與家人都及時逃出。

現場發現一輛被燒毀的轎車，後座還放了一桶瓦斯桶，但鋼桶在大火中已爆裂，警方查出車主是黃姓男子，他因與屋主家人有糾紛並互控，今天下午將開庭，不料凌晨就發生火警。