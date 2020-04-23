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認狗達人！桃園警一眼認出毛小孩 助巴哥犬返窩
桃園市警中壢分局警員昨天晚間10時許巡邏時，遇民眾拾獲疑似走失的巴哥犬，其中一名員警一眼認出是轄內一家雜貨店的寵物狗，便即刻前往詢問，老闆表示因雜貨店不久前才頂讓，應為前任經營者所飼養，經過員警鍥而不捨地輾轉詢問，最終聯絡到飼主，成功幫助迷途的毛小孩平安返家。
中壢警分局龍興派出所警員吳俊彤、陳正道於昨晚巡邏時，恰巧遇熱心民眾拾得疑似走失的巴哥犬，見狗狗神情緊張害怕地蜷縮於紙箱內瑟瑟發抖。吳員表示，看到這隻巴哥犬時，立即聯想到是之前巡邏時，在龍岡路二段321巷附近的雜貨店前「常躺在機車上的巴哥犬」，遂立即帶著照片前往雜貨店詢問。
惟雜貨店老闆表示，不久前剛頂讓這間雜貨店經營，這隻巴哥犬應是前任老闆所飼養。經員警鍥而不捨地查訪周遭店家，得知前任經營者於龍崗國小對面另有經營檳榔攤，遂再次前往詢問，檳榔攤店員一眼認出係為老闆娘愛犬「小白」，警方立即連絡飼主前來認領。
飼主一抵達派出所，小白立刻興奮地吠叫，恢復原先的朝氣，飼主表示平常小白是店狗，也不會繫上繩子，由於雜貨店近期才剛頂讓，小白可能因習慣仍跑回原先的店家，卻找不到回家的路，飼主一早遍尋不著小白十分心急，還好遇上熱心員警才能尋回，頻頻向其致謝並對警方敏銳的觀察力及行動力讚譽有加。
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