認狗達人！桃園警一眼認出毛小孩 助巴哥犬返窩

桃園市警中壢分局警員昨天晚間10時許巡邏時，遇民眾拾獲疑似走失的巴哥犬，其中一名員警一眼認出是轄內一家雜貨店的寵物狗，便即刻前往詢問，老闆表示因雜貨店不久前才頂讓，應為前任經營者所飼養，經過員警鍥而不捨地輾轉詢問，最終聯絡到飼主，成功幫助迷途的毛小孩平安返家。

中壢警分局龍興派出所警員吳俊彤、陳正道於昨晚巡邏時，恰巧遇熱心民眾拾得疑似走失的巴哥犬，見狗狗神情緊張害怕地蜷縮於紙箱內瑟瑟發抖。吳員表示，看到這隻巴哥犬時，立即聯想到是之前巡邏時，在龍岡路二段321巷附近的雜貨店前「常躺在機車上的巴哥犬」，遂立即帶著照片前往雜貨店詢問。

惟雜貨店老闆表示，不久前剛頂讓這間雜貨店經營，這隻巴哥犬應是前任老闆所飼養。經員警鍥而不捨地查訪周遭店家，得知前任經營者於龍崗國小對面另有經營檳榔攤，遂再次前往詢問，檳榔攤店員一眼認出係為老闆娘愛犬「小白」，警方立即連絡飼主前來認領。