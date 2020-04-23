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台氯李姓工人傷重難好轉 家屬同意留一口氣帶他回家
高雄林園工業區內的台灣氯乙烯林園廠，昨天傍晚發生二氯乙烷外洩意外，十名工人吸入二氯乙烷身體不適送醫，三人一度昏迷，其中李姓男子有化學性灼傷、吸入性嗆傷，昏迷指數四，急救插管後送加護病房，經一夜救治仍無法好轉，家屬今午已同意拔管接他回家。
台氯林園廠44歲李姓員工，昨天在這起工安意外中傷勢最重，廠方表示，當時他正在執行吊掛作業，管線雖已暫停運作，但管線中仍有壓力，一條管線突然噴出場意識不清，他無法自行打開索扣，其他同事上前援救也遭波及。
李姓男子受化學性灼傷、吸入性嗆傷，傷勢最重，昨天送往高雄小港醫院救治，送入加護病房觀察，但今早院方發現可能難以救回，家屬已同意拔管，留最後一口氣接他回家。
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