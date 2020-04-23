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疫情影響減航班 板橋智警阻熟女遭「美國機師」詐財

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝

新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，新北市板橋43歲陳姓女子在交友軟體結識自稱「美國機師」男子，對方以跟女子結婚為前提，要求女子匯款，儘管女子要求見面，但這名美國機師卻以疫情期間「航班減少」為藉口推托，日前女子前往銀行準備匯出40餘萬元款項，為板橋警分局後埔所巡邏員警機警攔阻順利擋下。

據了解，陳姓女子因熱中交友，多次利用網路交友軟體結識不少男性外國友人，但多數都是詐騙集團偽裝身分想要騙錢，陳女表示，當中有一名自稱「美國機師」的男子，聲稱以結婚為前提跟他交往，雙方天南地北無所不聊，儘管英文不好，但陳女使用Google翻譯軟體，還是有辦法跟對方談心。

本月１４日這名美國機師向陳女說，想搬來台灣與陳女結婚並定居，央求陳女匯美金能讓他圓夢，差點被「劫婚」沖昏頭的陳女，真的跑到板橋某家銀行，向行員表示要匯款到國外，正好碰上板橋警分局後埔派出所警員陳應誠及林聖寰巡簽金融機構，2警聽到對話內容直覺有異，主動上前關心。

「最近受疫情影響，航班減少暫時沒辦法飛過來。」陳女表示，這名自稱是「韓籍華裔」機師，曾傳送多張帥氣長相的照片，讓陳女心動不已，並表示願意跟她結婚，但要陳女匯美金1萬450元到韓國，讓他能順利搬到台灣定居，還聲稱因為最近疫情影響，航班大幅減少，所以沒辦法立刻飛來台灣，要陳女多體諒。

員警聽此「話術」就知道肯定是詐騙集團的騙術在搞鬼，且陳女也認識多名外國網友，同時間另一名男網友則是說要寄送禮物給陳女，但貨物卡在柬埔寨海關，要陳女匯款3000美元，因此陳女當天一口氣就打算匯出美金1萬3450元，換算後相當於40多萬元。

員警聽到陳女說法，當下立刻跟她說，「不用匯款了，這保證是詐騙集團」，陳女還半信半疑，員警拿出網路上的案例告訴她，才讓她打消她匯款念頭。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，詐騙集團滲入交友軟體圈，看準適婚年齡熟女極度渴望愛情，利用網路盜圖，再編織一套美麗動人愛情故事，最後如出一轍都是要求匯款，民眾絕對不要輕易上當，尤其最近疫情期間，看準民眾待家中時間變多，更容易陷入詐騙圈套，奉勸遇到可疑可撥打165或110向警方求助。

新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台，板橋警方發現有異與行聯手擋下，讓陳女免遭受騙白白損失40餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台，板橋警方發現有異與行聯手擋下，讓陳女免遭受騙白白損失40餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台，板橋警方發現有異與行聯手擋下，讓陳女免遭受騙白白損失40餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台，板橋警方發現有異與行聯手擋下，讓陳女免遭受騙白白損失40餘萬元。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝
新冠肺炎全球肆虐，詐騙集團也搭上「疫情梗」，自稱「美國機師」男子網路寫信及寄送帥氣照片，以跟新北市陳姓女子以結婚為前提交往，還要求匯美金讓他順利來台。記者王長鼎／翻攝

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