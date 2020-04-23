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侏儒父擺攤遭其他攤販驅趕 民眾幫緩頰引口角

中央社 / 台中23日電

台中市和平區天輪里假日市集，一對擺攤的父女因父患侏儒症，市集還未開始，卻遭到其他攤販驅趕，有民眾看不下去幫忙緩頰，未料引發口角爭執，轄區員警趕來處理才平息衝突。

台電大甲溪發電廠提供白冷冰棒旁的停車場兩格停車位，供和平區天輪社區發展協會充當假日市集，讓社區居民擺攤，增加收入。台中市政府警察局和平分局今天表示，日前接獲民眾報案，有攤販間的擺攤糾紛，立刻前往處理。

警方發現，傅姓女子及池姓男子2名攤商在警方到達前，已各自在停車場內停車格設攤完成，隨後，黃姓父女2人抵達現場欲在該停車場內停車及擺設攤位、商品時遭傅女阻撓，雙方口角爭執。

口角間喊出「你身障弱勢全民買單，他都是我們在養的」「我們社區沒有侏儒」，警方將雙方隔開避免發生肢體衝突，防止事態擴大。

據了解，黃姓父女因爸爸是侏儒，不好找工作，平常都會批發水果到此擺攤，日前因為社區發展協會改組，黃男未繳費，才引發其他會員質疑，當地里長將出面協調解決擺攤爭議。

停車場 台中市 警察

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