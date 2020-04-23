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影／短褲妹跑派出所求助 原來有大龜在馬路擔心被壓到
台中市第五警分松安所在19日深夜11時許，一名頭戴安全帽、身穿短褲的女子急忙跑進派出所，直說「路上有一隻烏龜」，女子因擔心有人壓到烏龜，造成危險，所以請警方協助，警方在女子帶領下，發現的確有一個品種不明、長約35公分的大烏龜在松竹路上爬行，警方將烏龜帶到附近舊社公園的池塘放生，避免造成用路人壓到，警方也呼籲，不要任意棄養寵物，恐違反動保法相關規定。
19日深夜11時許，一名年約20多歲的女子頭戴安全帽，跑進台中市第五警分局松安派出所，一進門隨即向值班員警陳靖軒報稱，「路上有一隻烏龜，滿大隻的，這麼大吧」，女子邊說邊以雙手示意烏龜的大小，女子說因擔心用路人壓到而發生交通事故，希望警方協助。
警方在女子的帶領下，發現派出所門前的松竹路上，的確有一隻長約35公分、寬約20公分，該隻烏龜因體型略大，因深夜街頭較少車輛通行，十分顯眼，警方到場時，烏龜還在分隔島旁攀爬，試圖橫越馬路。
警員初步觀察，烏龜身上沒有傷痕，但因烏龜在道路上爬行，遲早會被用路人壓到，因此將烏龜帶到附近舊社公園的池塘放養，避免發生意外。
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