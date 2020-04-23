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實名有三不、錢包幫你顧 南警推反口罩詐騙口訣真有才

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
口罩詐騙案越來越多，台南市刑警大隊請民眾不要透過來路不明社群網購口罩，避免遭詐騙。圖/台南市警察局提供
口罩詐騙案越來越多，台南市刑警大隊請民眾不要透過來路不明社群網購口罩，避免遭詐騙。圖/台南市警察局提供

新冠肺火爆發以來，口罩需求量大增，卻有詐騙集團趁機發國難財，在網路上或LINE群組詐騙，台南市刑警大隊除提出浅顯易懂的反口罩詐騙口訣，讓民眾印象深刻，今天並指出民眾手機如果收到「包裹已派發，請您及時查收」並附上一個網址連結簡訊，請民眾千萬不要下載，不要安裝，馬上下載「健保快易通」（官方eMASK APP），照著正版口罩2.0五步驟購買，才不會被騙。

員警創新反口罩詐騙口訣：「人在江湖走跳，明牌放心頭。實名有三不，錢包幫你顧。反詐是何物，謹記一六五。」

台南市刑大預防組分析發現，因購買口罩遭到假網拍詐騙的被害人，大多於臉書社團、拍賣網站，或透過不明購物網站下單購買數盒或數箱大量口罩，等到匯款後才發現對方根本不是口罩廠商或失聯，或者帳號已被拍賣網站停權。

組長張又彬說，請民眾不要經由不明的社群網站購買口罩，官方單位不會打電話要求民眾到自動櫃員機轉帳，或是要求核對個資，官版口罩2.0不在在簡訊中夾網址連絡，如民眾收到簡訊有網址連結千要不要下載，不要安裝。

日前也曾發生「留言」、「分享」就送口罩的詐騙訊息，警方提醒此類手法是詐騙集團騙取個資的手法，可能電腦或裝置會因此中毒，也可能個人姓名、照片等被詐騙集團盜用，千萬要小心，不要上當。

詐騙集團 口罩 個資

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