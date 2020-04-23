聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾拾獲數百個勘比黃金的「防疫物資」 警急尋失主
屏東市一名女藥師，日前請家人運送藥局販售的醫療口罩至藥局，豈料在前往藥局的過程，竟不慎遺失，所幸有民眾拾獲，並送往派出所請警方協尋失主，經過一番調查，失主主動致電詢問派出所，才得以順利將遺失的3百個口罩順利送回藥局。
據了解，屏東警分局歸來派出所，本月20日下午4時許，一名女騎士提著裝滿了數個口罩的大袋子，走進派出所報案，女騎士向員警表示，騎車行經民生路時，前方機車騎士不慎將袋子掉在路中央，原本想直接歸還，卻發現失主不知去向，只好拿到派出所請警方協尋失主。
歸來派出所獲報後，便開始展開調查，隨後派出所就接到一名女藥師來電詢問，是否有拾獲裝有大量口罩的袋子，才得以讓警方順利找到失主。
員警親自將遺失的口罩送往藥局，女藥師拿到後不斷向員警道謝，還說，這批口罩是準備讓民眾購買的醫療用口罩，為了節省藥局空間，才會拿回家存放，想不到家人幫忙運送時，卻不小心掉在路上。
屏東警分局表示，防疫當前，口罩是相當重要的防疫物資，尤其現在「一罩難求」！口罩勘比黃金，再加上目前購買口罩仍在管控中，因此，遺失3百個口罩非同小可，所幸熱心民眾拾得，也順利找到失主，才得以讓需要的民眾順利購得。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言