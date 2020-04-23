民眾拾獲數百個勘比黃金的「防疫物資」 警急尋失主

屏東市一名女藥師，日前請家人運送藥局販售的醫療口罩至藥局，豈料在前往藥局的過程，竟不慎遺失，所幸有民眾拾獲，並送往派出所請警方協尋失主，經過一番調查，失主主動致電詢問派出所，才得以順利將遺失的3百個口罩順利送回藥局。

據了解，屏東警分局歸來派出所，本月20日下午4時許，一名女騎士提著裝滿了數個口罩的大袋子，走進派出所報案，女騎士向員警表示，騎車行經民生路時，前方機車騎士不慎將袋子掉在路中央，原本想直接歸還，卻發現失主不知去向，只好拿到派出所請警方協尋失主。

歸來派出所獲報後，便開始展開調查，隨後派出所就接到一名女藥師來電詢問，是否有拾獲裝有大量口罩的袋子，才得以讓警方順利找到失主。

員警親自將遺失的口罩送往藥局，女藥師拿到後不斷向員警道謝，還說，這批口罩是準備讓民眾購買的醫療用口罩，為了節省藥局空間，才會拿回家存放，想不到家人幫忙運送時，卻不小心掉在路上。

屏東警分局表示，防疫當前，口罩是相當重要的防疫物資，尤其現在「一罩難求」！口罩勘比黃金，再加上目前購買口罩仍在管控中，因此，遺失3百個口罩非同小可，所幸熱心民眾拾得，也順利找到失主，才得以讓需要的民眾順利購得。