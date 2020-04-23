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新莊公車闖紅燈撞機車彈飛女大生 網罵「299又闖禍了」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
警方到場進行事故處理，受傷騎士被送往醫院進行包紮。記者巫鴻瑋／翻攝
警方到場進行事故處理，受傷騎士被送往醫院進行包紮。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區20日中午發生一起公車衝撞機車事故，事發當時女騎士綠燈起步正要左轉，卻遭到1輛疾駛要闖越紅燈的公車撞上，當場人車倒地，女騎士彈飛後跌坐在地一臉驚恐，手腳嚴重擦挫傷被送往醫院急救，過程全被目擊民眾行車記錄器拍下上傳網路，許多網友則罵聲連連，稱這條路線的公車常常發生意外。

發生意外的台北聯營公車299路，20日中午12時許行經新莊區建國一路與後港一路口時，肇事駕駛劉姓男子（49歲）疑似沒有注意到號誌已經轉為紅燈，又眼見僅剩2站急著抵達終點站，直接就直行闖越路口，卻當場撞上綠燈要從後港一路左轉建國一路的騎士。

據了解機車騎士戴姓女大生（23歲）當時正要前往板橋途中，遭公車衝撞後彈飛癱坐在地，不僅機車車廂物品散落一地，也因受到驚嚇不知所措，手腳嚴重擦挫傷被緊急送往新泰醫院包紮。

車禍過程被目擊民眾行車紀錄拍了下來放上網路，還有人轉傳到地方臉書社團「愛新莊我是新莊人」，網友留言灌爆狂罵「真的很誇張」，還有網友表示299路公車車速都很快，看到影片直呼「299又闖禍了」、「299不意外」。

新莊警方表示，客運駕駛沒有酒駕情形，但初步研判是客運駕駛闖紅燈釀禍，騎士輕傷但沒有生命危險，將依道路交通管理處罰條例對劉姓男子進行裁罰，處5400元以下罰鍰。

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