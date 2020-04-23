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「我被詐騙了」藝人白白披露 預防犯罪宣導大使也遇上

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書
「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書

擔任基隆市警察局「預防犯罪宣導大使」的藝人「白白」白馨儒，平時幫忙警方進行各種預防犯罪宣導，深受警界及民眾歡迎，不過她在臉書貼文「我被詐騙了」，引發民眾和粉絲關注，不少網友說「居然敢騙到預防犯罪宣導大使頭上」。白白公開被詐騙過程，提醒民眾「詐騙不分你我他」。

藝人「白白」白馨儒是基隆人，多才多藝且熱心公益，去年擔任警察局「預防犯罪宣導大使」，多次前往高中職及大學院校，從事各項預防犯罪宣導活動，獲得各校好評，今年續任警察局預防犯罪宣導大使。在警方各種宣導活動常可看到她身影，預防犯罪演講、年節、春安、重要活動等都會出席主持、宣導或慰問員警。

白白活潑外向、長相甜美，親切展現正能量，很受警界歡迎。平時也熱心地方公益，關懷地方弱勢，曾被議員林旻勳說，人美心心也美，曾送二手衣服給暖暖區碇內社區發展協會關懷據點及幸福食物銀行，關懷需要幫助的民眾。

不過，白白在臉書貼文說，「其實我一直都相信人性本善，直到剛剛我有點產生懷疑，因為我被詐騙了」。她說，2月1日她在網上社團，尋求想訂製工作室門牌國小隔壁班同學就私訊她說可以幫忙處理，但其實她跟這位同學不熟，在某次會議中，他來認我說「大明星 你是我國小同學耶」，但跟他完全不熟、不認識。

白白表示，從2月1日到2月14日都有密集討論與聯絡。2月14匯款完，3月4日他說帶老婆出國，3月10日回來，剛好碰到疫情要居家檢疫，就沒有去私訊他，沒想到就一直聯絡不上。

白白很擔心他是不是遇到什麼困難，或發生什麼事情，不然怎麼忽然消失。她聯繫到他的家人，一開始她也不知道對方是他的家人，但整個對話過程讓她很揪心，她揭露整個對話過程。

白：您好請問您是某某先生嗎？

男子家人：我是，請問妳哪裡找？

白：嗯，不好意思，我想找某某某

男子家人：有什麼事情？

白：他答應要幫我做東西，

結果錢收了，人消失了！有點擔心

男子的家人：妳不是第一個受害人，唉，他已經被我趕出去了，家醜家醜。

白：啊⋯沒事的，我只是想說是不是人發生什麼事情需要幫忙？不然怎麼忽然消失了？

男子的家人：謝謝妳還特別關心他，唉，一個30幾歲的人（父親的失望、無奈內容）

白：您辛苦了，不好意思，打擾了，沒事了，謝謝您。

白白說，她真的很想生氣，但跟他爸爸對話完後，感受的到一位父親真的很生氣很失望很無奈，她有感而發說「為人子女，最基本的就是不要讓家人擔心」。

「最後，我還是相信人性本善」白白說，他雖然詐騙了她的錢，讓她很生氣，但他可能心裡也不好受，可能有急需要用錢，她完全不敢提他是她的國小同學，心裡很暗，「詐騙不分你我他」。

不少網友說「居然敢騙到預防犯罪宣導大使頭上」，也有人表示，「正面思考，下次可以接反詐騙大使，因為有親身經歷」，網友勸她也要報警，白白親回「ok」。

「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書
「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書
「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書
「我被詐騙了」藝人白白嘆人性，預防犯罪宣導大使遇上。圖／取自白白臉書

詐騙 警察

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