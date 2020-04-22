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台南酒店妹酒駕撞死人 家人選擇原諒僅要3萬6000元塔位

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
檢警案發隔日在台南市立殯儀館相驗，傳訊官女到場，官女由母親陪同到場，對於撞死人十分後悔，母女趨前向死者父親道歉後，隨即快步離開。記者黃宣翰／翻攝
檢警案發隔日在台南市立殯儀館相驗，傳訊官女到場，官女由母親陪同到場，對於撞死人十分後悔，母女趨前向死者父親道歉後，隨即快步離開。記者黃宣翰／翻攝

台南市22歲官姓酒店妹本月11日凌晨酒駕，在海安路撞死晨運55歲穆姓女子，酒測值超標達0.5毫克，被依公共危險罪送辦，10萬元交保，官女及母親在穆女告別式上下跪請求原諒，篤信基督教的穆家見官女家境困難，經常在教會及社區擔任義工的死者日前入夢，希望父親原諒肇事者，今在南區調解委員會見證下，僅要官女支付3萬6000元納骨塔費，給予官女自新機會。

南區文南里長陳清泉與穆家熟識，日前女兒不幸發生車禍後送醫不治，穆父向陳提及此事，清晨女兒被撞死，因未帶身分證，直至下午警方找上門，穆父等人得知女兒死訊哀慟欲絕。周日穆女告別式，除家人外，10多位牧師追思致哀。

官女也在母親陪同下到場，不知所措，最後官女下跪請求原諒，經死者妹妹扶起，向死者獻花致意。告別式後，官女和母親再度前往穆家致意，穆家得知官女出身單親，胞弟中度智能障礙，家境困難，光是肇事車輛也向當鋪借款，案發當天肇事後追撞他車及店鋪裝潢，也面臨商家求償，已捉襟見肘。

死者穆女是虔誠基督徒，平日都在公園手琴給長輩聽，也全心投入社區服務，案發後入夢，希望父親原諒肇事者，孝順的她也向叔叔告別，最後穆父選擇原諒官女，給予改過自新的機會；官女及母親堅持下，支付3萬6000元納骨塔費，給死者一個安息處所。

在陳清泉的協助下，穆父、穆女妹妹及妹婿與官女和母親，今天前往南區調解委員會，在主席林國泰的見證下，雙方達成和解，在不包括強制責任險理賠下，僅讓官女以3萬6000元購買女兒納骨塔塔位，達成和解。穆父也同意在法院審理時，幫忙官女說項。

警方調查，官女11日凌晨4時許駕車沿海安路北上、行經尊王路口，從後方撞擊正在晨運的55歲穆姓女子，官女肇事後加速逃逸，但因過於慌張，車輛撞擊人行道的鐵欄杆及店家裝潢。穆女送醫後不治，官女僅皮肉傷，抽血驗出酒測值是0.5毫克，全案依公共危險罪嫌移送台南地檢署，官女獲10萬元交保。官女落網後供稱，她是因喝燒酒雞和藥物後才失控。

告別式

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