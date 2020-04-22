5網友傳「敦睦艦隊嘉義逗留點」不實訊息 警網蒐法辦
楊、涂、王、周及林姓等5名網友，日前在臉書傳不實訊息，指「敦睦艦隊磐石艦嘉義市有確診患者，在嘉義出遊、停留地點......」，經嘉義市警方網蒐，報請嘉義地檢檢察官指揮偵辦，將5人約談到案，訊後依法函送。
嘉義市警方表示，敦睦艦隊磐石艦日前嘉義市出現確診病例後，20日網路上卻流傳，「今日確診的1位軍艦兵，週六4/18出遊嘉義市，停留點有……最後南下在一中油加油站上廁所。以上是士兵在嘉義市停留的點，另外，北上時曾停留……，上述各地點請這兩天小心避開」的不實訊息。
嘉市刑大科偵隊網路偵蒐、積極偵辦後，昨天分別將楊姓等5名散播不實假訊息網友約談到案，5人均稱因出於善意，才張貼該訊息，並不知未經查證散播有關疫情不實訊息，造成民眾恐慌，已涉嫌違法。
嘉義市警局說，民眾接收網路疫情訊息，應以權責機關公告為主，未經確認訊息真實性前，切勿以訛傳訛，任意轉發、散播疫情假訊息，造成社會大眾恐慌觸法，依法可處3年以下有期徒刑，拘役或科，或併科300萬元以下罰金。
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