快訊

敦睦艦隊染疫：在海軍手上層層瓦解的抗疫防線

揭開台灣醫護床人口比 原來我們禁不起社區大流行

5網友傳「敦睦艦隊嘉義逗留點」不實訊息 警網蒐法辦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
5名網友日前在臉書傳「敦睦艦隊確診案逗留地點」假訊息，被警方網搜偵辦。記者卜敏正／翻攝
5名網友日前在臉書傳「敦睦艦隊確診案逗留地點」假訊息，被警方網搜偵辦。記者卜敏正／翻攝

楊、涂、王、周及林姓等5名網友，日前在臉書傳不實訊息，指「敦睦艦隊磐石艦嘉義市有確診患者，在嘉義出遊、停留地點......」，經嘉義市警方網蒐，報請嘉義地檢檢察官指揮偵辦，將5人約談到案，訊後依法函送。

嘉義市警方表示，敦睦艦隊磐石艦日前嘉義市出現確診病例後，20日網路上卻流傳，「今日確診的1位軍艦兵，週六4/18出遊嘉義市，停留點有……最後南下在一中油加油站上廁所。以上是士兵在嘉義市停留的點，另外，北上時曾停留……，上述各地點請這兩天小心避開」的不實訊息。

嘉市刑大科偵隊網路偵蒐、積極偵辦後，昨天分別將楊姓等5名散播不實假訊息網友約談到案，5人均稱因出於善意，才張貼該訊息，並不知未經查證散播有關疫情不實訊息，造成民眾恐慌，已涉嫌違法。

嘉義市警局說，民眾接收網路疫情訊息，應以權責機關公告為主，未經確認訊息真實性前，切勿以訛傳訛，任意轉發、散播疫情假訊息，造成社會大眾恐慌觸法，依法可處3年以下有期徒刑，拘役或科，或併科300萬元以下罰金。

嘉義 假訊息 磐石艦 敦睦艦隊

延伸閱讀

海軍磐石艦染疫 前新江艦長勸告被當耳邊風：一切都晚了

敦睦艦隊確診累計5例！新增1足跡點「家樂福」暫停營業消毒

獨／出航26天 海軍敦睦艦隊的「秘密任務」其實是...

知情官員提兩大主因 直斥敦睦艦隊支隊長失職

相關新聞

男子昨坐輪椅離開醫院 今在路邊被發現已氣絕

高雄市警方今天接獲報案，稱轄內1家醫院附近，有名男子坐在輪椅上、已氣絕。據了解，男子姓錢，昨被救護車送醫，傍晚自行推著輪...

彰化花壇一棟住宅火警 一對母子嗆傷送醫

彰化縣花壇鄉彰員路2段一處民宅，今晚7時10分許發生火警，媽媽及4歲兒子受困火場，打119報案時，消防人員引導他們避難，...

八旬迷途翁大哉問：我家在哪裡？「來來警」竟未被考倒

「警察先生，我家在哪裡？」新北市三重警分局永福派出所警員吳啓榮、林育丞，前天下午為民服務竟被85歲迷途老翁這樣詢問，員警...

警破獲賭場 送口罩堵防疫破口

新冠肺炎疫情升高，為防民眾趁「疫」興賭，且群聚易造成防疫破口，花蓮縣警察局於日前深夜11時許在瑞穗鄉的一處鐵皮屋，破獲職...

世界地球日 慈濟捐贈素食便當給移民署並祈福疫情

今天是世界地球日50周年，為了響應環保及永續發展地球主題，慈濟基金會志工們提供移民署近4百份素食便當，希望推廣齋戒，愛心...

火警讓製毒工廠現形 警方已循線逮捕多名嫌犯

嘉義縣義竹鄉嘉172線往義竹工業區方向的一間資源回收場鐵皮屋，昨天下午4時許發生火警，嘉義縣消防局人員滅火時，發現鐵皮屋...

19歲男駕BMW低頭撿手機 衝撞對向路邊轎車至少賠250萬

台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛友人的白色BMW行經台灣大道一段時，為了撿拾掉落地面的手機，不慎將轎車衝向對向車道，連...

疫情衝擊經濟引發犯罪 警全台掃蕩106把槍

新冠肺炎疫情衝擊經濟恐衍生犯罪，警方本月掃蕩槍彈，查獲106把非法槍枝，另搜出181把模擬槍或操作槍，懷疑被用來改造具殺...

灑水車煞車失靈撞電桿 三峽警出動10人合力推車解圍

新北市鶯歌區前日傍晚1輛灑水車因煞車失靈，在路口迴轉時竟直接撞向電桿，當時路口有路面工程施工人員和交管員警，驚險上前徒手...

影／立委助理猝死辦公室 陳素月否認助理工作量大

民進黨立委陳素月的辦公室陳姓助理，今晨八點多被發現倒臥在陳素月研究室中，經送醫急救後仍宣告不治，陳素月下午召開記者會表達...

從背包客到熱血警 他送迷途者返家最感欣慰

桃園市八德警分局高明派出所警員蔡建民為體驗不同人生曾辭掉軍職到澳洲打工，後選擇考警察，他說，日常除跟著學長查緝刑案及取締...

中山銅鑼灣書店店長遭潑漆 3嫌疑預謀北上犯案

前香港銅鑼灣書店長林榮基在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，本周六開幕，昨早卻在住處附近喝咖啡時遭人潑紅漆，警方今天凌晨在高雄逮到涉嫌潑漆的曾姓男子及接應的鄭姓男子，近午時另逮獲曾男胞兄，至於幕後藏鏡人仍在追查中。

熱門新聞

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

19歲男駕BMW低頭撿手機 衝撞對向路邊轎車至少賠250萬

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

15惡煞夜闖北市萬華KTV 刀砍2男血濺包廂女伴全嚇傻

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。