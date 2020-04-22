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彰化花壇一棟住宅火警 一對母子嗆傷送醫
彰化縣花壇鄉彰員路2段一處民宅，今晚7時10分許發生火警，媽媽及4歲兒子受困火場，打119報案時，消防人員引導他們避難，再動用鄰近消防人員趕往灌救，迅速將他們救出，因受到嗆傷，送往秀醫院救治，幸無大礙。
消防局調查，起火點疑是二樓，媽媽報案時，消防局指揮中心引導他們，到三樓避難，並指導他們將門縫堵住，防止濃煙進入，等待救援。
彰化縣消防局共動用6個分隊12輛消防車、約30人前往搶救，由於花壇分隊相距不到500公尺，消防人員迅速上樓，花了不到兩分鐘時間，將將他們救出，並送往秀傳醫院救治，火勢在7時32分撲滅 。
由於二樓燒得嚴重，研判起火點在二樓，但起火原因仍由消防局調查中。
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