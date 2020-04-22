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男子昨坐輪椅離開醫院 今在路邊被發現已氣絕

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市警方今天接獲報案，稱轄內1家醫院附近，有名老翁坐在輪椅上、已氣絕。圖／讀者提供
高雄市警方今天接獲報案，稱轄內1家醫院附近，有名老翁坐在輪椅上、已氣絕。圖／讀者提供

高雄市警方今天接獲報案，稱轄內1家醫院附近，有名男子坐在輪椅上、已氣絕。據了解，男馬姓錢，昨被救護車送醫，傍晚自行推著輪椅離院，曾在路邊稍作歇息，沒想到今天卻被發現陳屍路邊。警方初步排除外力介入，明報請檢察官相驗。

死者是64歲錢姓男子，有腿疾，昨天由救護車送醫看診，警方調閱監視器，錢男昨天傍晚自己推著輪椅離開醫院，現場沒有血跡，死者呈自然坐姿，初步研判是自然死亡。據悉，錢男離院後曾在醫院附近路邊休息，巡邏警員還曾上前關心狀況，並未察覺異常。

警方聯繫死者的妹妹，得知死者在外租房，原本以開計程車為業，但有腿傷後就不再開車了，兄妹倆有一陣子沒聯絡，並不清楚近況、租屋處等資訊。

由於新冠肺炎疫情蔓延全球，國外有不少染疫個案倒地猝死案例。警方明天報驗，檢方屆時將檢核警方初步調查資料，再判斷是否啟動疫情期間相驗流程。

疫情 救護車 新冠肺炎

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