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6年前開砂石車撞總統府 張德正今又繞行總統府
47歲男子張德正6年前因認司法不公，駕駛一輛砂石車直撞總統府，被依殺人未遂罪判刑6年；今年3月才出獄，今天下午又為抗議司法不公，穿著寫有「小燈泡的判決你覺得公平嗎？」字樣的LED字幕背心，到總統府前繞行抗議，引來現場維安軍警監控。
警方表示，張德正今天下午3時許戴著鴨舌帽、口罩，身穿寫有「小燈泡的判決你覺得公平嗎？」字樣的LED字幕背心，獨自到總統府前繞行抗議。由於他行經可疑，總統府維安軍警上前詢問，才發現他是6年前駕車衝撞總統府的張德正。
2014年1月15日清晨4時55分，張德正駕駛一輛35噸重的砂石車，沿凱達格蘭大道往西行進，一路撞進總統府大門。此舉除了引起社會高度關注，也讓他被依殺人未遂罪判刑6年。
據了解，張德正今年3月出獄，他無業、沒辦手機，卻仍關心社會時事；因對小燈泡案判決心有不滿，今天下午才決定到總統府繞行抗議，此舉也引來現場維安軍警謹慎監控，以防再有脫序行為發生。
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