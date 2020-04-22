八旬迷途翁大哉問：我家在哪裡？「來來警」竟未被考倒

「警察先生，我家在哪裡？」新北市三重警分局永福派出所警員吳啓榮、林育丞，前天下午為民服務竟被85歲迷途老翁這樣詢問，員警用不太「輪轉」台語說：「我們先去派出所坐一下好嗎？」後來還真的幫黃姓老翁找到回家的路。

「來來來！慢慢來！來來來來！ＯＯＸＸ＠＠！」觀看警員吳啓榮的密錄器影片，真的忍不住會想笑，雖然遣詞用字和文法都正確，但是他講台語的腔調實在很特殊，有些話甚至讓人聽不太懂，勉強翻譯應該是說：「等一下你就會想起住在哪裡了！」

當天下午他們獲報前往三重區三和路4段與永福街口為民服務，發現1名迷失老人獨坐路旁許久，看起來神情恍惚且無助，身上又沒有任何身分證件，甚至反問：「我家在哪裡？我想要回家！」

警員吳啓榮處理類似案件已經很有經驗，歷來幫過失智婆婆在捷運站附近走了一個多小時找到路、尋獲和父親吵架的逃家少女並勸服回家團圓、把酒醉倒睡在騎樓的老翁護送返家，多次上過新聞。

這次他嘗試用台語安撫，請老翁先到派出所坐坐，老翁還靦腆詢問：「我真的可以坐警車嗎？」幸好黃姓老翁記得自己的名字，於是透過失蹤人口受理報案系統查詢，找到之前的建檔協尋資料，果然找到住址，順利聯繫家屬。