快訊

艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界地球日 慈濟捐贈素食便當給移民署並祈福疫情

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
慈濟基金會提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站進行分享活動。記者廖炳棋/翻攝
慈濟基金會提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站進行分享活動。記者廖炳棋/翻攝

今天是世界地球日50周年，為了響應環保及永續發展地球主題，慈濟基金會志工們提供移民署近4百份素食便當，希望推廣齋戒，愛心祈福防疫。

慈濟基金會指出，冰山因地球溫室效應融化，人類如何救地球？趁著世界地球日滿50周年，慈濟基金會志工提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站分享，倡導響應素食來增加身體健康，提升免疫力，進而抵抗疫情。

移民署主任秘書林興春表示，現在是防疫的非常時期，藉由世界地球日的時刻，感謝慈濟提供素食便當，共同為台灣、世界消弭疫情祈福、祈禱，也希望因緣積聚，傳遞人情的溫暖。

慈濟基金會除捐贈素食便當外，先前已陸續捐贈移民署口罩2萬片、口罩套250副、防護面罩500個、噴罐酒精300個、醫療級手套800支、額溫槍及防護衣等防疫物資給移民署第一線防疫人員使用，日後並將依需求持續提供，讓基層人員備感窩心。

慈濟基金會提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站進行分享活動。記者廖炳棋/翻攝
慈濟基金會提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站進行分享活動。記者廖炳棋/翻攝

慈濟 世界地球日

延伸閱讀

世界地球日50年 教育部續推環境教育融入中小學正規課

世界地球日 彰興國中發起募發票換得50棵咖啡樹苗

世界地球日50周年 南山人壽全台大樓關燈1小時

相關新聞

警破獲賭場 送口罩堵防疫破口

新冠肺炎疫情升高，為防民眾趁「疫」興賭，且群聚易造成防疫破口，花蓮縣警察局於日前深夜11時許在瑞穗鄉的一處鐵皮屋，破獲職...

世界地球日 慈濟捐贈素食便當給移民署並祈福疫情

今天是世界地球日50周年，為了響應環保及永續發展地球主題，慈濟基金會志工們提供移民署近4百份素食便當，希望推廣齋戒，愛心...

火警讓製毒工廠現形 警方已循線逮捕多名嫌犯

嘉義縣義竹鄉嘉172線往義竹工業區方向的一間資源回收場鐵皮屋，昨天下午4時許發生火警，嘉義縣消防局人員滅火時，發現鐵皮屋...

19歲男駕BMW低頭撿手機 衝撞對向路邊轎車至少賠250萬

台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛友人的白色BMW行經台灣大道一段時，為了撿拾掉落地面的手機，不慎將轎車衝向對向車道，連...

疫情衝擊經濟引發犯罪 警全台掃蕩106把槍

新冠肺炎疫情衝擊經濟恐衍生犯罪，警方本月掃蕩槍彈，查獲106把非法槍枝，另搜出181把模擬槍或操作槍，懷疑被用來改造具殺...

灑水車煞車失靈撞電桿 三峽警出動10人合力推車解圍

新北市鶯歌區前日傍晚1輛灑水車因煞車失靈，在路口迴轉時竟直接撞向電桿，當時路口有路面工程施工人員和交管員警，驚險上前徒手...

影／立委助理猝死辦公室 陳素月否認助理工作量大

民進黨立委陳素月的辦公室陳姓助理，今晨八點多被發現倒臥在陳素月研究室中，經送醫急救後仍宣告不治，陳素月下午召開記者會表達...

從背包客到熱血警 他送迷途者返家最感欣慰

桃園市八德警分局高明派出所警員蔡建民為體驗不同人生曾辭掉軍職到澳洲打工，後選擇考警察，他說，日常除跟著學長查緝刑案及取締...

中山銅鑼灣書店店長遭潑漆 3嫌疑預謀北上犯案

前香港銅鑼灣書店長林榮基在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，本周六開幕，昨早卻在住處附近喝咖啡時遭人潑紅漆，警方今天凌晨在高雄逮到涉嫌潑漆的曾姓男子及接應的鄭姓男子，近午時另逮獲曾男胞兄，至於幕後藏鏡人仍在追查中。

男子騎機車2萬元從口袋中滑出 好心人報警順利歸原主

高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比...

影／流氓好多！違停擋路反嗆叭三小 孩子前拿辣椒水噴

新北市1名59歲蔡姓男子，昨晚開車一進蘆洲區信義路188巷15弄，就發現前方有車違規併停檔道，他猛按喇叭示意、拍照報警，...

高雄檢舉交通違規案類出爐 警方定義出「馬路三寶」

高雄市警局統計今年第一季民眾檢舉交通違規案類出爐，以檢舉違規停車、變換車道未打方向燈和闖紅燈最多，3項檢舉案類就占總數6...

熱門新聞

大學老師不滿學生機車違停 用膠帶把機車捆起來

台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

懷疑妻子與超商店員曖昧 雲林醋夫深夜酒後持刀砍人

前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃

海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

15惡煞夜闖北市萬華KTV 刀砍2男血濺包廂女伴全嚇傻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。