世界地球日 慈濟捐贈素食便當給移民署並祈福疫情

今天是世界地球日50周年，為了響應環保及永續發展地球主題，慈濟基金會志工們提供移民署近4百份素食便當，希望推廣齋戒，愛心祈福防疫。

慈濟基金會指出，冰山因地球溫室效應融化，人類如何救地球？趁著世界地球日滿50周年，慈濟基金會志工提供移民署近4百份素食便當，在移民署北市服務站分享，倡導響應素食來增加身體健康，提升免疫力，進而抵抗疫情。

移民署主任秘書林興春表示，現在是防疫的非常時期，藉由世界地球日的時刻，感謝慈濟提供素食便當，共同為台灣、世界消弭疫情祈福、祈禱，也希望因緣積聚，傳遞人情的溫暖。