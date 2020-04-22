火警讓製毒工廠現形 警方已循線逮捕多名嫌犯

前香港銅鑼灣書店長林榮基在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，本周六開幕，昨早卻在住處附近喝咖啡時遭人潑紅漆，警方今天凌晨在高雄逮到涉嫌潑漆的曾姓男子及接應的鄭姓男子，近午時另逮獲曾男胞兄，至於幕後藏鏡人仍在追查中。

2020-04-22 14:23