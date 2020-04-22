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火警讓製毒工廠現形 警方已循線逮捕多名嫌犯
嘉義縣義竹鄉嘉172線往義竹工業區方向的一間資源回收場鐵皮屋，昨天下午4時許發生火警，嘉義縣消防局人員滅火時，發現鐵皮屋內散發刺鼻味道，疑似為製毒工廠，警方發現工廠內有多項疑似安非他命製毒原料、半成品及相關器具，目前已循線逮捕多名嫌犯，並掌握涉案對象持續追緝中。
布袋分局表示，現場查獲約130公斤的安非他命製毒原料及半成品，案件發生後分局立刻組成專案小組，第一時間透過友善毒品通報網取得證人及相關人員證詞，報請檢察官指揮偵辦，昨晚至今已循線逮捕包含54歲翁姓男子等多名嫌犯，據了解該製毒工廠背後有多人涉案，警方持續追緝中。
據了解，當時現場疑似因化學原料傾倒、起火，屋內2名青年向外呼救，附近居民立即打119請消防人員協助滅火，警方到場協助救災及交通疏導時，2名青年已逃離現場，警方在消防人員撲滅火災、清理現場時，發現鐵皮屋內有疑似製毒用具等，立即封鎖現場，並通知鑑識單位前往採證。
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