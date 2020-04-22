機車因兒債務問題遭扔鞭炮 他控對方縱火不成立

袁姓男子因小孩債務糾紛問題，機車遭潘姓男子燃放鞭炮，指控對方涉犯放火燒毀他人所有物罪。新北地檢調查他的機車腳踏墊有些微燃燒痕跡，但未達喪失功能的「燒毀」程度，今天不起訴處分。

袁男指控，潘男基於放火故意，去年8月在他的機車腳踏板上點燃鞭炮，幸社區保全即時發現，撲滅火勢並報警處理，才沒有釀嚴重意外；事後，潘男雖承認放鞭炮，但否認縱火，並稱鞭炮是跟真實身分不詳的友人取得。

檢方調查，袁男的機車腳踏板雖然被人燃放鞭炮，但零星火花對腳踏板損害甚微，袁男自己也稱機車沒有因為被炸而無法使用，而火勢也未波及到周邊住戶及車輛，所以難認有達「燒毀」程度。另外，潘男所涉的放火罪並不處罰未遂犯，因此全案不起訴處分。