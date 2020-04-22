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19歲男駕BMW低頭撿手機 衝撞對向路邊轎車至少賠250萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／讀者提供
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／讀者提供

台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛友人的白色BMW行經台灣大道一段時，為了撿拾掉落地面的手機，不慎將轎車衝向對向車道，連撞停放在停放在路旁的一輛轎車、一輛機車，彭車車頭及左側車身幾乎全毀，無辜遭波及轎車的車頭、車身也滿目瘡痍，警方獲報到場調查，彭承認是為撿手機而釀禍，彭無酒精濃度，彭身上有受輕傷，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，車行業者根據照片受損狀況估算，維修費用上看250萬。

據查，彭姓男子（19歲）今天凌晨4時許駕駛友人的白色BMW，由中區平等街沿台灣大道往自由路方向行駛，途中因撿手機，不慎將轎車開到對向車道，碰撞停放在路邊停車格的一輛TOYOTA轎車、一輛機車及騎樓柱子，彭的轎車車頭、左側車身近乎全毀，遭波及的轎車受損狀況也十分嚴重，幸好除了彭受到輕傷，自行就醫外，沒有造成其他人員傷亡。經酒測，彭無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

車行業者從兩輛轎車受損的照片初步研判，兩車的受損狀況嚴重，白色BMW若要修理，至少得花200萬，另外TOYOTA也需50萬元修復，不過詳細的維修費用，仍需看到實車的受損狀況，才能做出準確的計算。

警方呼籲，駕駛人開車時不應使用手機，若使用或撿拾手機應停於路邊再進行操作，另深夜時間也應注意交通規則，行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍的發生。

台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／摘自臉書爆料公社
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／摘自臉書爆料公社
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。圖／摘自臉書爆料公社
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，TOYOTA被撞得滿目瘡痍。圖／摘自臉書爆料公社
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／讀者提供
台中市彭姓男子今天凌晨4時許，駕駛BMW行經中區台灣大道時，因撿手機衝向對向車道，碰撞停放在路旁停車格的TOYOTA轎車，BMW車頭、左側車身進乎全毀。圖／讀者提供

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