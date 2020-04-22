灑水車煞車失靈撞電桿 三峽警出動10人合力推車解圍

新北市鶯歌區前日傍晚1輛灑水車因煞車失靈，在路口迴轉時竟直接撞向電桿，當時路口有路面工程施工人員和交管員警，驚險上前徒手想阻止，但因灑水車質量龐大猶如螳臂當車，灑水車猛力撞上電桿後才停下，水箱內的水更濺了出來，所幸沒有造成人員受傷。

事發在鶯歌區文化路及中正二路口，本月20日傍晚5時許，正值市民下班時間，灑水車滿載大量清水，要從路口迴轉前往另處施工地點降低揚塵，卻因煞車失靈，無法停止車輛緩慢前進，在迴轉時直接撞上了路旁電線桿。

雖然路口有其他人員及交警見狀立即上前想徒手合力拉住車輛，但灑水車質量太大根本擋不住，直到撞上電線桿後才停下，連監視器都拍下灑水車撞擊當下，路口多處電線桿晃動情形。

事故發生後，三峽警分局二橋派出所出動7名警力及3名義交共同疏導車輛通行，並將灑水車合力拉離電線桿，並停靠在路旁，才沒有影響到路口交通。

三峽警分局則呼籲，當車輛發生煞車失靈時，應立即將高速檔變為低速檔，以引擎煞車；車速太快無法變換低速檔時，駕駛可利用手剎車拉放、拉放方式降低車速，並立即變換低速檔，但務必控制好方向盤，以免甩車情形發生。