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從背包客到熱血警 他送迷途者返家最感欣慰

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
八德警分局員警蔡建民，近期才分發到八德區，為體驗不同人生曾辭掉軍職到澳洲打工，後選擇考警察，蔡說，平常執勤時「最欣慰的時刻，莫過於看到迷途人口返回家人懷抱」。圖／八德警分局提供
八德警分局員警蔡建民，近期才分發到八德區，為體驗不同人生曾辭掉軍職到澳洲打工，後選擇考警察，蔡說，平常執勤時「最欣慰的時刻，莫過於看到迷途人口返回家人懷抱」。圖／八德警分局提供

桃園市八德警分局高明派出所警員蔡建民為體驗不同人生曾辭掉軍職到澳洲打工，後選擇考警察，他說，日常除跟著學長查緝刑案及取締交通違規外，最常遇到的案類就是老人及小孩迷途，最欣慰的時刻，莫過於看到迷途人返回家人懷抱。

蔡建民和同事李宗憲與胡峻豪日前巡邏時，接獲民眾報案，指八德區廣福路1357巷路段附近，有一名老婦一人在寒夜裡蹲坐路邊，3人到場後發現老婦行動不便，先詢問其年籍資料並關心身體狀況，用小電腦查詢出老婦人姓名，是線上通報的失蹤人口，最後順利將其送返中壢家中。

這已經不是第一次協助老幼民眾返家，今年1月初分發到桃園八德服務的蔡建民說，通常發生走失案件，家屬都會相當著急，接獲報案後要趕緊用電腦查詢相關資料比對，有時還要在現場挨家挨戶查訪，最高興看到他們返回家人的懷抱。

107年特考班畢業的蔡建民，在家中排行老大，從台中教育大學教育系畢業後先從軍，有5年擔任陸軍人事官，後因想體驗不同人生，選擇到澳洲打工度假，在澳洲2年，從事著農業相關工作，一邊打工賺取薪資並利用空閒時在澳洲到處旅遊。

蔡建民2年後返國，參加警察特考，經一番努力後順利進入警界服務，經過這幾個月的實務訓練，體驗到社會百態，他說，透過向學長學姊請益學習，希望趕快增進自己的職涯能力，用自身所學及經驗，為轄區的治安、交通盡一分心力。

桃園市八德區日前出現一名七旬迷途老婦，經八德警分局3名員警蔡建民、李宗憲、胡峻豪（圖右至左），齊心查詢，順利將其送返家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現一名七旬迷途老婦，經八德警分局3名員警蔡建民、李宗憲、胡峻豪（圖右至左），齊心查詢，順利將其送返家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現一名七旬迷途老婦，經八德警分局3名員警齊心查詢，順利將其送返家。圖／八德警分局提供
桃園市八德區日前出現一名七旬迷途老婦，經八德警分局3名員警齊心查詢，順利將其送返家。圖／八德警分局提供

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