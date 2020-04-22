聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子騎機車2萬元從口袋中滑出 好心人報警順利歸原主
高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男，讓他相當開心，直說真是鬆了一口氣。
警方表示，本月18日中午12點時，林園警分局林園所宋姓員警在所內接獲民眾報案，稱在分局外撿到一包白色信封袋，裡面還裝著一疊千元大鈔，由於不知道是誰掉落，趕緊拿到派出所內報案。
經員警清點後，白色信封袋內有2萬元現金，因遺失金額不小，派出所員警調閱林園分局周邊監視器，逐一比對下，找到林男（60歲）在林園北路上，騎著機車口袋中的信封袋不慎落地畫面，警方輾轉聯繫上林男，通知他到所領取。
林男也說，當他發現口袋裡剛從農會領出要繳飼料費的2萬元不翼而飛時，他心中也相當著急的四處尋找仍未果，本來正在懊惱自己的糊塗時，就接到警方電話，讓他相當感謝員警熱心協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言