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男子騎機車2萬元從口袋中滑出 好心人報警順利歸原主

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男。記者邱奕能／翻攝

高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男，讓他相當開心，直說真是鬆了一口氣。

警方表示，本月18日中午12點時，林園警分局林園所宋姓員警在所內接獲民眾報案，稱在分局外撿到一包白色信封袋，裡面還裝著一疊千元大鈔，由於不知道是誰掉落，趕緊拿到派出所內報案。

經員警清點後，白色信封袋內有2萬元現金，因遺失金額不小，派出所員警調閱林園分局周邊監視器，逐一比對下，找到林男（60歲）在林園北路上，騎著機車口袋中的信封袋不慎落地畫面，警方輾轉聯繫上林男，通知他到所領取。

林男也說，當他發現口袋裡剛從農會領出要繳飼料費的2萬元不翼而飛時，他心中也相當著急的四處尋找仍未果，本來正在懊惱自己的糊塗時，就接到警方電話，讓他相當感謝員警熱心協助。

高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男。記者邱奕能／翻攝

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