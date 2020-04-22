男子騎機車2萬元從口袋中滑出 好心人報警順利歸原主

高雄林姓男子在騎機車時，褲子口袋中裝著2萬元現金的白色信封袋掉落，高雄林園警分接獲熱心民眾報案後，積極調閱監視器畫面，比對下找到心急如焚的失主林男，讓他相當開心，直說真是鬆了一口氣。

警方表示，本月18日中午12點時，林園警分局林園所宋姓員警在所內接獲民眾報案，稱在分局外撿到一包白色信封袋，裡面還裝著一疊千元大鈔，由於不知道是誰掉落，趕緊拿到派出所內報案。

經員警清點後，白色信封袋內有2萬元現金，因遺失金額不小，派出所員警調閱林園分局周邊監視器，逐一比對下，找到林男（60歲）在林園北路上，騎著機車口袋中的信封袋不慎落地畫面，警方輾轉聯繫上林男，通知他到所領取。