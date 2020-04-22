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影／流氓好多！違停擋路反嗆叭三小 孩子前拿辣椒水噴
新北市1名59歲蔡姓男子，昨晚開車一進蘆洲區信義路188巷15弄，就發現前方有車違規併停檔道，他猛按喇叭示意、拍照報警，並堅持等候10幾分鐘。孰料對方一現身就不懷好意備了武器而來，講沒兩句話逕朝蔡男臉、眼噴灑辣椒水攻擊。
此事發生在昨晚9時許，蔡男當時猛按喇叭驚動附近居民探頭察看，但是他還是找不到違停駕駛，於是堅持不肯倒車繞道，執意要等對方出面。誰知37歲杞姓車主帶著妻小現身，卻在2個孩子面前做出最壞身教，不但滿口髒話連番辱罵，甚至動粗施暴，噴完辣椒水轉身就想開車離去，被仗義的路人攔下。
杞男被迫下車仍然不斷破口飆罵：「你是在叭三小？駕照怎麼考的？」他不認為自己在窄巷並排停車有錯，怒嗆：「旁邊剩餘的空間你（開車）過不去嗎？」蔡男不甘示弱聲稱已經報案：「你等警察來處理！我要去驗傷告你！」
杞男更被激怒衝上前去連番質問：「你現在是在恐嚇我嗎？我就住這裡，現在要趕回花蓮掃墓，沒空等警察！」接著還語帶嘲諷詛咒再嗆：「不用驗傷，這是美國維安特勤小組在用的專利配方辣椒水，你不要去揉眼睛，揉破眼角膜沒我的事。」罵完嗆完隨即開車離去。
警察趕抵時，杞男已經揚長而去，後來帶蔡男回派出所受理提告傷害、公然侮辱罪嫌，事後將通知杞男到案說明，函送地檢署偵辦，同時針對違規停車，依違反道路交通管理處罰條例第55條開罰3百元以上，6百元以下罰鍰。
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