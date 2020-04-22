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高雄檢舉交通違規案類出爐 警方定義出「馬路三寶」

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市警方統計出今年第一季檢舉違規案類，以違規停車占檢舉違規總數的五成三居冠。記者林保光／攝影
高雄市警方統計出今年第一季檢舉違規案類，以違規停車占檢舉違規總數的五成三居冠。記者林保光／攝影

高雄市警局統計今年第一季民眾檢舉交通違規案類出爐，以檢舉違規停車、變換車道未打方向燈和闖紅燈最多，3項檢舉案類就占總數67.8％，其中違規停車就占總檢舉件數近五成三居冠。這3項違規讓警方發出新聞稿，定義為「馬路三寶」。

高雄市警交通警察大隊統計，今年1月至3月，民眾檢舉各類交通違規總件數達13萬1833件，較去年同期7萬6495件，大幅增加5萬5338件，其中11萬2896件違規事實明確，檢舉成功率85.6％。

警方統計檢舉交通違規案類，前3名分別是「違規停車」6萬9441件，占檢舉件數52.6％最多，其次是「變換車道未打方向燈」1萬0389件，占7.8％；「闖紅燈」9877件，占7.4％名列第三。

高雄市警交通大隊分析，民眾揪舉交通違規的十大路段，分別是三民區陽明路、自立一路、十全一路、博愛一路、九如二路、前金區自強二路、前鎮區中山四路、楠梓區後昌路、鳳山區曹公路及大社區中山路，三民區占一半，檢舉時段以每天中午12點到下午6點居多。

警方表示，除了檢舉肇事致人傷亡逃逸因而破案，可獲3000元到6萬元獎勵金，檢舉其他交通違規並無檢舉獎金，在缺乏獎金誘因之下，檢舉案仍增加的原因應是影音設備普及，具攝影功能的手機，幾乎人手一機，加上爆料文化興盛，檢舉人尤對車輛並排停車造成車道縮減、變換車道或轉彎未打方向燈，或闖紅燈，造成後方車輛反應不及，闖紅燈更是造成車禍主要原因之一，是民眾最厭惡的「馬路三寶」。

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