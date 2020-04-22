小四班導罰寫國語圈詞 疑家長怒嗆「讓你天天上新聞」

高雄一間國小郭姓班導師在去年兒童節連假後，發現5名同學沒完成作業，罰寫國語第1到7課的圈詞，事後校方陸續收到多封E-MAIL痛罵「讓郭XX天天上新聞」等語，郭姓班導認為是其中一位挨罰同學的黃姓家長所為，提告恐嚇罪嫌。不過高雄地檢署發現，電郵IP位置來自澳洲，無法佐證是該名家長，最後不起訴處分。

擔任四年級班導的郭姓老師提告指出，去年4月3日兒童節連假之前，考量家長都會安排旅遊，因此與全班學生約定只要少量的作業，還多次叮嚀「雖功課減量，但仍應確實完成！」不料放完連假，郭批改國語功課時，發現有5名同學沒完成，其中還有3人是班上幹部，郭認為，5名同學沒寫完功課，還欺騙已經完成，要5人罰寫國語課本的第1課到第7課圈詞一行。

但4月9日，校方收到E-MAIL，寫「郭XX連坐處罰過多作業，明顯違法，要求郭XX減少學生作業量，否則將至教育局投訴」，隔天又收到「已至教育局投訴」、「要求郭XX變更生活班規的實施辦法第四點，否則讓郭XX天天上新聞」、「郭XX行為已造成學生間互相猜忌、無法相處，全班需進行心理輔導，倘若未回覆，將再投訴」等語。

郭姓老師從E-MAIL署名「黃小姐」、「黃先生」，認定是其中一位受罰黃姓同學的父親，報案提告恐嚇危害安全罪嫌。

黃姓父親到案後堅稱沒去投訴，檢方調查時，委請高市刑大警方查詢電郵的IP位置，卻來自澳洲雪梨市，再調閱黃父這段期間沒有出入境紀錄，無法佐證是黃寄的E-MAIL，處不起訴。