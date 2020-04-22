影／台鐵二水車站電器室中午起火冒大濃煙 消防員搶救

彰化縣台鐵二水車站月台旁的電器室今天中午發生火警，冒出濃煙，二水消防隊前往搶救，現場未發現明火，但濃煙不斷竄出，消防人員以滅火器進行搶救後 ，煙已轉小，火勢於12點12分撲滅，台鐵站務人員表示，冒出濃煙的是電器室，並沒有影響行駛中的列車，也沒有人員受困。

台鐵人員表示，目前還不清楚起火是否有電線走火有關，還需彰化電務部維修人員前來檢查了解。 彰化縣台鐵二水車站月台旁的電器室今天中午發生火警，冒出濃煙，二水消防隊前往搶救中。圖／翻攝 彰化縣台鐵二水車站月台旁的電器室今天中午發生火警，冒出濃煙，二水消防隊前往搶救中。圖／翻攝