重機男熄大燈尾隨女騎士 偷襲她右大腿根處判拘役

林姓男子去年7月間凌晨騎重型機車，未開大燈在潭子區環中東路尾隨女騎士小蘋，以左手偷襲小蘋的右大腿根部，嚇得被害女尖叫加速油門騎車逃離，檢察官認定林調戲被害人，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役30日。可上訴二審。

判決書指出，林男於去年7月18日凌晨，騎重型機車行經中市潭子區環中東路1 段無名巷時，見女子小蘋獨自騎乘機車，萌生性騷擾意圖，騎機車尾隨小蘋並靠近，趁她不及抗拒之際，林順福以左手碰觸小蘋的右大腿根部部，以此方式對她性騷擾。

被害人小蘋嚇得尖叫並加速騎乘機車離去，林則放慢車速。經被害女報警處理，經警調閱監視錄影畫面後，循線查獲林。他否認犯行，辯稱「我和她騎車靠近時，我有叫她，她應該是被我嚇到，結果她就愈騎愈遠，我沒有碰到她」。

證人阿昇證稱「當天凌晨，我駕駛白色自用小客車行經中市潭子區環中東路1 段無名巷，當時有注意後方有兩台機車離我的汽車很近，一台有開大燈，一台沒有開大燈，因為有開大燈的重機車（即被害女）離我的車輛很近，所以我就愈開愈快，直到環中東路1 段與松竹路口停等紅燈時，小蘋騎機車突然拍我的窗戶」。

被害人小蘋對阿昇說「後面有一台沒有開大燈的重機車，該駕駛一直跟在她後面，有觸碰她的身體」，小蘋感覺很害怕，且說話時一直在發抖，被害女停在阿昇車旁邊時，一直回頭看後方，後來阿昇就開車跟在被害人後面，護送小蘋回到其家附近。

法官審酌，林男為逞一時慾念，竟乘被害人不及抗拒之際，而觸摸被害人右大腿根部，欠缺尊重女性性自主權觀念，造成被害人身心受創且蒙受陰影，因此將林男判處拘役30日。