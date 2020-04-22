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桃園老婦搭車迷路凌晨流落風雨街頭 警送暖助返家

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
員警見陳婦因雨淋濕了衣服，冷得直發抖，趕緊讓她上巡邏車回派出所。記者鄭國樑／翻攝
員警見陳婦因雨淋濕了衣服，冷得直發抖，趕緊讓她上巡邏車回派出所。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮區今天凌晨濕冷下雨，一名步履蹣跚的6旬老婦獨自徘徊街頭，深夜來往車速飛快，加上下雨視線不佳險象環生，巡邏員警即時發現，趕忙上前帶她回派出所並設法連絡家人帶她回家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住楊梅區的陳姓老婦今天凌晨獨自一人淋著雨，無助的站在平鎮區延平路（臺1線），幸好警員劉明有、林伯翰巡邏經過，見陳婦一人站在街上淋雨，主動上前關心。但陳婦面對員警詢問話說不清楚，完全無法表達詞意，員警見陳婦因雨淋濕了衣服，冷得直發抖，趕緊讓她上巡邏車回派出所，給她毛巾及熱飲暖身，再利用人臉辨識系統，查出陳婦的相關資料，並順利聯繫上陳婦家人。

警方後來了解，陳婦之前發生車禍，造成頭部損傷，導致精神狀況不佳。昨天傍晚趁家人不注意獨自搭火車至中壢，出火車站往平鎮方向走也忘了回家的路，警方發現時老人家正淋雨徘徊在寒冷的街頭。

陳姓婦人的兒子接到員警通知趕到派出所，見母親安然無恙，總算放下心中大石，並向員警表示，並說明昨天下午發現母親不見時，全家人都焦急的外出尋找，沒想到母親趁著家人不注意搭火車到中壢又走到平鎮，以後會多加留意，也感謝警方的熱心協助，才能讓母親平安返家。

老婦人的家人趕來派出所感謝警方熱心幫忙。記者鄭國樑／翻攝
老婦人的家人趕來派出所感謝警方熱心幫忙。記者鄭國樑／翻攝

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