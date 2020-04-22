疫期見男子突然倒地不敢靠近 警消協助後才知原因

新冠肺炎蔓延，國外常有患者突然倒地死亡案例，高雄市警方也接獲民眾報案，指1名男子突然倒地不起，路人不敢靠近。員警趕赴察看，見男子倒在人行道上不斷顫抖抽搐，員警找救護人員趕到，才知道原來男子一時血糖過低才昏厥倒地，讓所有人鬆了一口氣。

高雄市警方4月18日下午接獲求助報案，新興警分局中山路派出所警員何宗翰、戴宏維，趕往新興區七賢路與南台路口，發現沙姓男子（64歲）倒在人行道上發抖，一旁熱心報案的路人說突然發現人行道上有人倒下，靠近一看，發現男子全身不斷地顫抖，因不知道發生什麼事，不敢上前幫忙才報警處理。

警方立即聯絡消防局救護人員趕來，一起扶沙姓男子，但沙姓男子雙腿無力站起，警、消詢問他突然倒地原因，他也說不出如何倒在人行道上。救護人員為他檢查後，發覺沙姓男子可能是一時血糖過低才不支昏倒。

員警載沙姓男子回家後，家人直感謝警方幫忙，說他有血糖控制的問題，而且問題愈來愈明顯，當天出門又忘記帶點糖類食物應急，才導致血糖過低而暈倒。