影／路邊停車一周車尾被撞爛 eTag紙條讓警揪出肇事者

台中市第五警分局交通分隊在上月初獲報，陳姓男子停放在路旁一周的休旅車車尾，疑遭不明人士擦撞，肇事者逃逸無蹤，承辦警員到場調查後，發現現場並無監視器，警員先要陳做好查無肇事者的心理準備，不過警員在現場蒐證時，發現一張eTag的紙條，向業者查詢後，查出涉案的陳姓男子，警方循線找上門時，陳已經涉案轎車修好，還驚呼警察能在案發1個月後找上門，全案今依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第五警分局交通分隊在3月9日下午時許接獲市民報案，該市民將休旅車停在北屯區敦化路、敦化三街，停放一周後要取車時發現，休旅車的左側車尾遭不明人士碰撞，左後車尾被撞凹，碎片散落一地，當時承辦警員陳鉑鈞向市民透露，因該地沒有監視器，且跡證可能因時間過程而遭到破壞，要被害市民做好找不到肇事者的心理準備。

警員前往現場勘查時，在休旅車被撞裂的碎片中找到一張eTag的紙條，因該張eTag並非屬於被撞車主，因此警員將該貼紙的證號函詢交通部高速公路局、遠通電收後，在接獲市民報案後的一個月，查出是住在台北市的陳姓男子（33歲）涉案。

陳經警方通知後到案，警方發現，陳車的外觀已無任何撞擊痕跡。陳辯稱，3月8日深夜2時許行經該處時，為了撿拾掉落的手機，一時不小心撞上路邊的休旅車尾，因看現場沒有監視器，所以就開車離開，因擔心警方找上門，所以回車廠，將引擎、大燈、葉子板維修，讓外觀看不出來有肇事的跡證。