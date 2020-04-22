兩男持刀行搶桃園大溪服裝店得手3千元 被逮稱缺錢花用

兩名搶匪於昨天早上約10點持刀，闖入桃園市大溪區一家服飾店脅迫老闆交出現金，得手3000多元從後逃逸。警方接到被害人報案電話後，立即到場並調閱附近監視器，鎖定目標積追緝，下午先逮捕1名犯嫌，另一名劉姓嫌犯（男，48歲）昨晚被新北市三峽警分局查獲。

案發後警察局長陳國進下令全面攔截圍捕，並指示刑事警察大隊、和中壢、平鎮、楊梅、龜山及八德警分局共同偵辦查緝，警方掌握相關線索昨天下午2點，在新北市鶯歌地區逮捕一名李姓嫌犯（男，52歲），同夥劉嫌因毒品通緝，昨晚遭新北市三峽警分局查獲，警方研判兩人缺錢花用卻不走正途，才會鋌而走險持刀闖入服裝店搶錢，全案今天依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。 警方逮捕52歲李男並起犯案刀械。記者鄭國樑／翻攝