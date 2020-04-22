影／暴怒男板橋夜市持刀刺傷騎士 竟僅因催油門聲太吵

18歲孫姓男子日前在新北市板橋區不滿騎機車的鄭姓男子催油門聲太吵，尾隨追上至夜市後，涉嫌持彈簧刀刺傷鄭男後腰，深達5公分，隨即騎車逃往土城區，警方於案發後不到1小時逮到人，警詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，這起3月17日凌晨1時57分發生在板橋區湳雅夜市的街頭傷人案件，起因是18歲孫姓男子與林姓友人在路邊聊天時，18歲鄭姓男子騎機車後載郭姓女子經過該處，孫男不滿鄭男騎機車催油門太大聲，十分刺耳，竟騎車尾隨上，要給對方一個教訓。

孫男發現鄭男在一家鹽酥雞攤前，下車將機車橫倒在地上，撂了一句「你催三小。」就持彈簧刀朝鄭男後腰部猛刺一刀，隨即與友人林姓男子二人騎車逃逸。

攤商見狀立即報案，警方獲報到場將鄭男送醫急救，並調閱沿路監視器，在當天凌晨2時40分在土城區廣福路查獲孫男到案。孫男供稱並無要致人於死，僅係不滿對方油門聲響因此要教訓對方。