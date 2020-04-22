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國會助理倒臥立法院委員研究室 送醫不治警介入調查中

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
立法院中興大樓。圖／擷取自Google Maps
立法院中興大樓。圖／擷取自Google Maps

民進黨立委陳素月辦公室一名陳姓國會助理，今晨8時許被發現倒臥在陳素月研究室中，經救護人員送醫急救後仍不治，警方目前已介入調查。

據了解，死者年約40歲，今早8時許被同事發現倒臥在位於立法院中興大樓地下一樓的陳素月立委研究室內，該名同事見狀立刻聯繫立院櫃檯，由醫護室人員對陳姓助理進行CPR急救，救護人員獲報後也立刻到場，將其送往台大醫院搶救，但死者到院前已失去呼吸心跳，上午仍宣告不治。

據悉，死者疑似昨晚就在研究室過夜，同事之間未曾耳聞其近期有身體不適情況；警方目前已封鎖現場進行採證，初步排除現場有外力介入及打鬥痕跡，死者確切死因仍有待檢警進一步釐清。

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