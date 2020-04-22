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影／取車發現輪框被撞掉 肇事男後照鏡歪了辯：不知道
台中市黃姓男子3月底開車上班時，將轎車停在南區興大路、大明路一帶，未料中午要取車時發現，愛車的車身出現明顯刮痕，連輪圈都被撞壞，掉落在路面，肇事者也沒有留下聯絡資訊，黃報警協助尋找肇事者求償，警方循線查出是曾姓男子行經該處時擦撞後逃離現場，曾到案後辯稱，他知道轎車的後照鏡歪了，但不知道撞到什麼，所以離開現場，全案依法告發後，今函送裁罰。
台中市第三警分局交通分隊在3月21日下午1時許獲報，黃姓男子在當天上午7時許將轎車停放南區興大路、大明路附近，中午前往取車時，卻見轎車左前輪圈蓋脫落在地，左側車身被擦撞出明顯刮痕，因肇事者沒有留下任何聯絡資訊，讓他十分氣憤，找警方揪出肇事者求償。
警方調閱監視器發現，涉嫌肇事的曾姓男子（55歲）在案發當天從南區大明路右轉興大路，前方有輛同一行車方向的右轉車順利通過該路段，但曾駕駛的轎車，右轉後突然右偏，擦撞黃轎車後才轉正，曾肇事後沒有停車，直接駛離現場。
曾被警方通知到案後，曾辯稱，右轉後知道車輛有撞到東西，導致自己右照後鏡往內折，但他不知道自己撞到什麼，沒有報警也沒有停車查看，就離開現場。
警方認定曾違反道路交通管理處罰條例，違規事證明確，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。
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