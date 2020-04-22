聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男子疑駕車恍神擦撞路邊汽車 當場翻車四輪朝天
吳姓男子今天上午駕車行經新北市板橋區，疑似未注意車前狀況，擦撞路邊一輛臨停汽車，導致車子重心偏離，當場翻車四輪朝天，還波及路邊整排機車，嚇壞路過人車。吳男因身體多處擦挫傷送醫，確實事發原因，有待警方進一步鑑定調查釐清。
新北市警方今天上午9時9分獲報，板橋區文化路2段發生一起翻車車禍，車內疑似有人受困，警方及救護人員到場，發現吳姓男子駕駛一輛黑色汽車，靠外側車道行駛，疑似未注意前方有一輛藍色汽車臨停在路邊，完全沒有煞車就撞上該車左後方，當場翻車四輪朝天，躺在大馬路上。
據了解，遭撞藍色汽車的車主周姓男子當時人不在車上，逃過一劫，肇事的吳姓男子因身體有多處擦挫傷，由救護車送往亞東醫院，初步確認吳男未酒駕，確實肇事原因有待警方調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言