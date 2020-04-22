影／男子疑駕車恍神擦撞路邊汽車 當場翻車四輪朝天

吳姓男子今天上午駕車行經新北市板橋區，疑似未注意車前狀況，擦撞路邊一輛臨停汽車，導致車子重心偏離，當場翻車四輪朝天，還波及路邊整排機車，嚇壞路過人車。吳男因身體多處擦挫傷送醫，確實事發原因，有待警方進一步鑑定調查釐清。

新北市警方今天上午9時9分獲報，板橋區文化路2段發生一起翻車車禍，車內疑似有人受困，警方及救護人員到場，發現吳姓男子駕駛一輛黑色汽車，靠外側車道行駛，疑似未注意前方有一輛藍色汽車臨停在路邊，完全沒有煞車就撞上該車左後方，當場翻車四輪朝天，躺在大馬路上。