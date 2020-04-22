鐵皮屋起火消防隊滅火發現竟是製毒工廠 嘉警循線逮人

嘉義縣消防局昨日下午接獲民眾報案，義竹鄉嘉172線往義竹工業區方向，1棟資源回收鐵皮屋發生火警，消防員救災發現鐵皮屋疑為製毒工廠，警方獲報到場，昨晚逮捕1名嫌犯，並報請檢察官指揮調查 追捕相關毒嫌。

嘉義縣義竹鄉昨天下午約4時許發生一起鐵皮屋火警，據了解當時屋內疑因化學原料傾倒丶起火，屋內2青年向外呼救請求協助滅火，地方居民立即打119 請消防隊協助滅火，2名青年即逃離現場，消防員發現現場氣味難聞，加上現場有許多化學原料製品丶設備，研判是製毒工廠立即報警。