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影／前台灣銅鑼灣書店長遭潑漆 3嫌疑預謀高雄北上犯案

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
鄭嫌（前）、曾嫌（後）今天凌晨在高雄落網。記者蔡翼謙／翻攝
鄭嫌（前）、曾嫌（後）今天凌晨在高雄落網。記者蔡翼謙／翻攝

前台灣銅鑼灣書店林榮基在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，本周六開幕，未料林昨早在住處附近喝咖啡時遭潑漆，警方偵辦發現有3嫌涉案；今天凌晨在高雄逮到涉嫌潑漆的曾姓男子及接應的鄭姓男子，另嫌疑是曾男胞兄，仍在逃逸中。

警方調查，曾嫌（27歲）昨天上午9時許，持裝滿紅色油漆的手搖杯，朝正在咖啡廳吃早餐的林榮基潑灑，隨後往一旁南京西路的巷弄徒步逃逸；鄭嫌（51歲）負責接應，兩人共搭計程車離開。而林榮基遭潑漆時，曾嫌胞兄（28歲）涉嫌站在附近把風。

曾嫌、鄭嫌昨犯案完逃往高雄，警方組成專案小組，鎖定2人共乘的計程車號，今天凌晨下高雄將其逮補；曾嫌胞兄則在逃逸中，已被警方鎖定行蹤。

警方發現，3嫌都是高雄人，前天晚上就上台北勘查地形，是有預謀性的犯案。

由於香港銅鑼灣書店以販賣政治禁書聞名，2015年林榮基與股東相繼「被」失蹤，林榮基遭中國拘留近8個月後回港，之後到台灣。他計畫本周六在台北市中山區開設書店，但前天收到律師函指稱店名早被註冊應立刻撤換，否則提告。

林榮基昨接受媒體訪問稱，這件事肯定與中國有關。警方還在偵詢曾嫌、鄭嫌說詞，釐清犯案動機，並全力逮補曾嫌胞兄到案，將依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

鄭嫌（左）、曾嫌（右）今天凌晨在高雄落網。記者蔡翼謙／翻攝
鄭嫌（左）、曾嫌（右）今天凌晨在高雄落網。記者蔡翼謙／翻攝

林榮基 銅鑼灣書店

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