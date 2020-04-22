注意！台南新化老街重漆紅線 警方要加強取締這種違停

台南新化老街路邊重漆紅線，引發店家緊張，認為會影響貨車上下貨；新化區長吳金喜說，老街本來就是紅線，只是顏色變淡不清楚，才會請廠商重新上漆，貨車上下貨只是暫時停車，且只要停在紅線內，就不會被取締，請店家放心；新化警方說，是因應新冠肺炎疫情，民眾外帶增加，經常違停在紅線外佔用車道，「以為停一下沒關係」，嚴重影響交通，要加強取締的是這種違停。

新化老街兩側原本就是紅線禁止停車，但因有傳統市場還有店面、攤販，交通紊亂常遭垢病，新化警分局列入交通大執法路段，但警方執法時，紅色顏料褪色常引起爭議，警方請新化區公所重新漆上後，引發店家恐慌擔心無法上下貨，希望劃黃線可以臨時停車。

新化警方表示，新化老街違停嚴重，尤其是新冠肺炎後，很多人改外帶，經常貪圖一時的方便，隨便停車後就下車拿東西，佔用車道造成後方來車要閃車易發生危險，民怨四起，警方要加強取締的是這種的違停，但貨車上下貨時停車也是要注意安全，也會建議設置貨車專用停車格。

新化警方交通大執法以來，從去年日平均開單1.4件，今年日平均開單4.8件，比起其他分局件數少很多，警方強調，強力執法後，車禍件數明顯降低，是為保障多數用路人及民眾的安全。