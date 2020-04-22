影／二女拜媽祖後 送滿車防疫物資到清水區各派出所

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
二名女子參拜媽祖後，送整車的防疫物資到台中市清水警分局的派出所，讓警察防疫。圖／警方提供
二名女子參拜媽祖後，送整車的防疫物資到台中市清水警分局的派出所，讓警察防疫。圖／警方提供

二名女子參拜白沙屯媽祖後，載整車防疫物資到台中市清水區各派出所和分駐所，要讓警察防疫用，警方表示，國內新冠肺炎疫情目前仍嚴峻，員警需加強防疫，保護自己和洽公民眾，二女善心像及時雨。

新冠肺炎疫情持續延燒，警察機關每天執勤及協助防疫工作，常和民眾頻繁接觸，感染風險較高，台中市清水警分局為因應新冠病毒防疫期間，不敢大意，除民眾進入駐地前需先量額溫及乾洗手消毒外，每天上下午均進行環境清潔消毒工作。

住清水區的林姓及王姓女子，考量警察工作的辛勞，需近距離接觸民眾、為民服務，為降低風險、加強防疫工作，4月19日下午，她們和幾名好友合資購買消毒水、酒精、乾洗手及濕紙巾等防疫物品，致贈清水區各分駐派出所等單位，要讓警方執勤更加安全，讓在場受致贈的員警覺得好感動。

二女先載滿整車的消毒防疫物品，第一站到清水警分局高美派出所致贈，當時兩婦人手提兩桶消毒酒精進入派出所，值班員警還以為民眾要報案，經說明來意後，由高美所長李財安代表接受致贈，兩人再到下一個派出所致贈。

王女表示，疫情期間，看到警察執勤非常辛勞，日前她們到白沙屯媽祖拜拜時，向媽祖祈求警察執勤平安，並說明要合資購買防疫物品贈予警察，讓員警能在安全的環境下安心執勤，維護警方健康安全也等轄區治、交安能更有保障，民眾生活才能安定。

清水警分局長張啓祥表示，很感謝二女及其友人致贈防疫物品，讓員警駐地環境消毒及自身防疫更加徹底，張啟祥也呼籲，近日敦睦艦隊受新冠肺炎感染，民眾應做好自身防疫工作，全民防疫，疫情期間，請外出請配戴口罩，勤洗手。

二名女子參拜媽祖後，送整車的防疫物資到台中市清水警分局的派出所，讓警察防疫。圖／警方提供
二名女子參拜媽祖後，送整車的防疫物資到台中市清水警分局的派出所，讓警察防疫。圖／警方提供

白沙屯媽祖 警察 新冠肺炎

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