台南新營陸橋旁倉庫成火海 幸無人員受困已撲滅

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝

台南市新營區開元路陸橋附近一處倉庫，今天清晨發生無名火，火勢延燒迅速，引起路人圍觀，警消據報趕至忙灌救，一度傳出一名流浪漢失聯，所幸排除虛驚一場，起火原因仍待調查。

台南市消防局119勤務中心是在清晨6點31分接獲民眾通報，新營區開元陸橋西側一處獨棟倉庫有濃煙冒出，消防局調派新營、鹽水、消防分隊8輛各式消防車、15名消防隊員趕往，在遠處發現陣陣濃煙竄出，抵達時已經陷入火海。

因現場道路狹窄，車輛進出困難，一度傳出平日在倉庫出沒的一名遊民失聯，消防隊員急清查，所幸未發現人員受困。

經消防隊員前後多條水線壓制，火勢在上午6點50分控制，6點55分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，火警原因釐清中。

台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，一度火勢凶猛。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，一度火勢凶猛。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝
台南市新營區開元陸橋旁倉庫清晨傳出火警，消防隊員忙灌救。記者謝進盛／翻攝

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