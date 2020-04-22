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前香港銅鑼灣書店長遭潑漆案 2嫌高雄落網1嫌在逃
前香港銅鑼灣書店長林榮基，昨天早上9點在台北市中山區中山北路一家咖啡廳吃早餐，突遭身穿黑衣、頭戴鴨舌帽、口罩的男子潑紅色油漆，林榮基嚇的跳開，店家也立刻報警。警方查出此案共3男涉案，稍早在高雄逮到鄭姓、曾姓嫌犯，還有1嫌在逃。
警方調查，3嫌分別負責潑漆、把風及接應；潑漆男犯案後鑽進巷弄與接應男會合，共搭計程車離開，再逃往高雄，把風男則徒步離去再搭上計程車逃逸，
由於香港銅鑼灣書店以販賣政治禁書聞名，2015年林榮基與股東相繼「被」失蹤，林榮基遭中國拘留近8個月後回港，之後到台灣。他計畫本周六在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，但前天收到律師函指稱店名早被註冊應立刻撤換，否則提告。
因此，警方不排除親中人士涉案，目前剩1嫌在逃，將迅速逮捕歸案。
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