誆稱肺炎解藥 數日詐200萬

密宗念佛會大溪分會負責人孫姓男子，涉嫌向信徒誆稱「龍精」是新冠肺炎解藥，短短數日詐財兩百萬元，事實上只是無療效的酵素食品，台中檢方日前搜索約談孫等多人到案，查扣九十瓶酵素及自製標籤等物，依違反傳染病防治法及詐欺等罪嫌命孫十五萬元交保，其餘十多名信眾請回。

孫接受偵訊時供稱，募得的捐款原本是要用來生產「龍精」，幫助大陸新冠肺炎患者，目前已將部分款項退回給部分信眾。

調查局台中市調查處調查，孫姓男子（六十七歲）、戴姓男子（六十歲）於今年二月初，向不知情陳姓商人購入瓶裝酵素產品，再向所屬信眾誆稱該酵素產品係「龍精」係由不知名的奇人道僧耗時廿七年研發，二○○三年間成功醫治SARS病患，另外治癒上百名癌症病患。

孫誆稱，「龍精」可用來醫治新冠肺炎，預計募集兩千萬元生產一萬瓶「龍精」贈送給中國大陸武漢肺炎患者飲用，以一單位一萬元號召信眾共襄盛舉，捐款者可索取「龍精」飲用，讓不少人信以為真。

據調查，有信眾透過通訊軟體Line轉發「龍精」是新冠肺炎解藥的不實訊息，藉此向民眾募捐，數十位信眾因此匯款到孫的帳戶，短短數日內募得兩百萬元資金。