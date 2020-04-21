海巡署桃園艦大副酒駕 北市闖紅燈逆向撞8機車釀6人傷

海巡署桃園艦隊梁姓大副，今晚9點15分涉嫌酒後駕車，行經台北市士林區百齡橋後，竟闖紅燈逆向衝撞對向8輛機車，導致6人送傷，目前梁已遭帶回派出所，將依照公共危險罪嫌移送法辦。

今晚酒後駕車的35歲梁姓男子，竟然是近來因新冠肺炎遭到高度關注的海巡人員，身分為海巡署桃園艦大副，今晚與同事餐敘後，竟還敢開車上路，就在行經百齡橋後，在承德路中正路口，疑似方向盤操作失控，直接闖紅燈，逆向衝撞對向車道8輛機車，瞬間撞擊停等紅燈的整排機車，車輛、騎士遭撞成一團。

這場車禍導致現場交通阻塞約10多分鐘，共計有6名騎士受傷，其中2男2女紛紛搭上救護車送醫救治，幸好意識清楚，在醫院救治，其中有1人骨折。

警方指出，梁姓駕駛酒測值超過0.5mg/l，已超過標準值，可見有酒駕情勢，立即遭涉犯公共危險罪嫌帶回偵辦。梁員稍早坦承，今晚酒後駕車，打算開車回家，願意和騎士和解，賠償損失。

海巡署深夜表示，艦隊分署高層震怒，立即核予梁員記大過壹次處分，並調離現職，調整為非主管職務，另從嚴追究相關人員考監不周責任。

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